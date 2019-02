Joey Saputo non lascia, raddoppia. Il patron del Bologna ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Bologna sappia una cosa: io non scappo. Voglio fare le cose per bene e serve pazienza: quando entriamo, io e la mia famiglia restiamo. E lo facciamo fino al successo. L’amore per squadra e città non è mai mancato anche nei momenti difficili, nè mancherà. Il percorso è duro, ma abbiamo di tutto per rimanere in Serie A, per noi è molto importante".

"La seconda lettera dell'alfabeto non la voglio sentire nominare, non è contemplata. Stiamo già pensando al domani, alla squadra, allo stadio, a ripartire come voglio io. Vorrei giocare nel Dall’Ara ristrutturato. E dovremo essere visti come un grande club non come una società che si deve sempre salvare. Voglio stare nella parte sinistra della classifica: sempre. Non ho e non voglio modelli di riferimento, ma guardo l’Atalanta, è lì da anni. Se domenica battiamo la Juve, torno a Bologna e faccio un salto a Milano ogni settimana".