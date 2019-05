Joey Saputo, presidente del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Mihajlovic? Sono molto ottimista, i nostri obiettivi collimano, abbiamo parlato di giocatori che dovranno esser riscattati, e questa sarà una prima base da cui partire. Quanto tempo ci vorrà per una sua risposta? Dieci-quattordici giorni. Nel nostro vertice il tema-contratto non è stato toccato ma la cosa più importante è che i nostri obiettivi si sposano. Detto questo, non so se ha o avrà altre proposte. Orsolini? C’è un’opzione per il riscatto, parleremo con la Juve e magari potremo trovare una soluzione...".