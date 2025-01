GETTY

Brutte notizie perche nella vittoria per 2-1 ottenuta contro ilprima vittoria stagionale, seppur inutile ai fini della classifica, in Champions League ha perso per infortunio una delle sue armi offensive più importante:La partita dell'esterno ex-Ascoli è durata poco più di mezz’ora quando dopo uno scatto si è fermato e, quasi in lacrime toccandosi la coscia destra, si è rivolto verso la panchina e verso Italiano chiedendo il cambio. Immediata la scelta dell'allenatore che ha mandato in campo al suo posto Samuel Iling Jr.

Orsolini in stagione aveva già subito un problema importanta alla coscia destra in seguito alla gara di Coppa Italia contro il Monza. Oggi si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno purtroppo per lui confermato la presenza di una lesione al bicipite femorale della coscia destra."Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Tempi di recupero previsti 3-4 settimane circa"Sicuramente la prima partita che salterà sara quella di sabato 25 gennaio contro, ma lo stop sarà lungo. Orsolini sarà out sicuramente anche nei quarti di finale diin programma il 4 febbraio alle 21 e una data per un possibile ritorno va segnata sicuramente per Parma-Bologna, il derby dell'Emilia in programma nel weekend del 23 febbraio. In mezzo, non va dimenticato, potrebbe esserci anche il recupero della gara rinviata contro il Milan, ma questo dipenderà soprattutto da come proseguirà il percorso Champions dei rossoneri.