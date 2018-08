Leonardo Bonucci è tornato alla Juventus. L'affare, che ha portato Caldara e Higuain al Milan, è partito proprio dalla volontà del difensore italiano di tornare in bianconero dopo un anno difficile, da capitano, all'ombra della Madonnina. L'accoglienza è stata freddina, con i tifosi juventini che non hanno dimenticato il passaggio ai rivali milanisti della scorsa estate.



"CHIEDI SCUSA!" - Arrivato alla Continassa, nella giornata odierna Bonucci si è concesso ai tifosi per i selfie di rito prima di affrontare l'allenamento. E, tra una foto e l'altra, un tifoso ha domandato, più volte, a Bonucci: "Quando ci chiedi scusa per il tradimento dell'anno scorso?".



LA RISPOSTA - Bonucci ha così risposto: "Non devo rispondere a parole". Ha voluto il trasferimento alla Juve, ora vuole far parlare il campo per riacquistare l'amore dei tifosi che si sentono ancora traditi.