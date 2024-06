Borussia Dortmund-Real Madrid, quanto vale vincere la Champions League?

AFP via Getty Images

Partecipazione: 15,6 milioni di euro;

Risultati: 59,2 milioni di euro;

Ranking: 27,3 milioni di euro;

Market Pool: 17,4 milioni di euro.

Partecipazione: 15,6 milioni di euro;

Risultati: 66,5 milioni di euro;

Ranking: 36,4 milioni di euro;

Market Pool: 14,4 milioni di euro.

Ultimo atto di, di frontenella finale di Wembley: in palio, oltre al più ambito trofeo continentale, anche l'ultima fetta di guadagni multimilionari garantiti dalla partecipazione e dal percorso nella manifestazione. Un totale che è diverso tra le due squadre a causa dei risultati, ma anche del ranking storico e del market pool, ma che non sposta più di tanto la valutazione sulle cifre astronomiche già in tasca.I tedeschi hanno già sul conto corrente, così suddivisi:- Più alta ancora la cifra per i Blancos:, che si compongono di:Alzare la coppa stasera varrà, che potrà così portare il totale aSenza dimenticare che il club che vincerà conquisterà anche la qualificazione alla Supercoppa UEFA 2024 (contro l’Atalanta vincitrice dell'Europa League), che vale 4 milioni di euro, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.