Diego Lopez, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve: "Sarà una partita bella da giocare con coraggio e personalità. Poi gli undici che andranno in campo saranno quelli disponibili, ho una grande fiducia in loro. Faranno una gran prestazione. Abbiamo avuto un'altra settimana di lavoro, ci siamo conosciuti meglio. C'è poco tempo, ci saranno delle assenze, ma dobbiamo pensare a quelli che abbiamo. Dobbiamo fare di più rispetto al primo tempo con l'Udinese, nel secondo abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a trovare la vittoria. Potevamo prendere gol, ma le partite si vincono segnando. Gotti? Hanno avuto 25 occasioni ma non hanno segnato, noi siamo stati più ordinati e potevamo segnare ancora. Quando uno parla deve essere consapevole che vince chi fa gol. Può capitare anche domani".



SU DONNARUMMA - "Io preferisco sempre avere l'imbarazzo della scelta, devono tutti far bene per mettere in difficoltà il mister".