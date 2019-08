Il Brescia non si ferma a Mario Balotelli e vuole chiudere altri due colpi di grande livello per provare a centrare la permanenza in Serie A. Secondo Tuttosport il presidente Cellino ha messo nel mirino due svincolati. Si tratta dell'ex centrocampista dell'Inter, Fredy Guarin e dell'ex difensore del Milan, Adil Rami.