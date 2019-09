E' stato l'ultimo a salutare il Genoa al termine di un'estate contraddistinta, come sempre, da un alto numero di operazioni di mercato dalle parti di Villa Rostan.E nonostante il suo addio non sia stato vissuto proprio come un trauma da molti tifosi rossoblù,ringraziandolo per l'affetto ricevuto nei mesi di permanenza sotto la Lanterna. "Grazie @genoacfcofficial e grazie tifoseria #RossoBlu - ha scritto il neoacquisto del Brescia sulla propria pagina Instagram -anche quando le cose non stavano andando bene, e il vostro sostegno sarà fondamentale per riportare il Grifone in alto. Grazie GradinataNord !!!".Un commiato da gran signore, sottolineato dai messaggi di saluto e riconoscenza lasciati sulla sua bacheca virtuale da molti tifosi genoani.