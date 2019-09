Sono ore frenetiche in casa Genoa, come del resto in tutte le altre società italiane, dove entro le 22 di questa sera si cercherà di perfezionare le ultime operazioni prima della chiusura della sessione estiva del calciomercato 2019.



Come informa lo stesso sodalizio rossoblù attraverso un comunicato comparso sul proprio sito, nella tarda mattinata il responsabile dell’area tecnica Stefano Capozucca e il club manager Marco Rossi sono partiti dal capoluogo ligure alla volta di Milano per seguire "dal vivo le battute conclusive del calcio-mercato, chiudendo la campagna acquisti e cessioni estiva, segnata dai colpi fatti brillare dal presidente Enrico Preziosi".



La stessa nota precisa poi che lo scopo della missione dei due dirigenti è quella di "sondare le chance di perfezionare trattative imbastite per giocatori che non rientrano nei piani".



Chiaro, seppur implicito, il riferimento a Romulo e Sandro, entrambi fuori dai progetti tattici di Andreazzoli. In particolare per l'italo-brasiliano ex Juventus si cercherà di capire l'effettiva volontà di acquisto da parte del Brescia, club che nei giorni scorsi si è mostrato molto interessato al giocatore. In alternativa per lui possibile anche la pista Verona, dove l'Hellas attende di allargare la già folta colonia di ex tesserati del Grifone, magari ripiegando su Sandro qualora Romulo dovesse svanire.



Attenzione poi anche alla situazione di Andrea Favilli che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un attaccante più esperto.