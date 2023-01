Sorpresa, in testa alla classifica delle canzoni scaricate da Spotify, non ci sono le grandi star del pop, ma è balzato il singolo “Guasto d’amore”, pezzo disponibile da giovedì scorso, opera di Bresh, grande tifoso del Genoa che con questo brano ha scritto il suo personale inno per la squadra rossoblù. Il rapper, prima della partita di sabato a Marassi contro il Pisa, è stato invitato dal Genoa per un giro di campo, mentre la Gradinata Nord cantava la sua canzone.