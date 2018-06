Intervistato dalla stampa croata (Vecerni), il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, ha parlato della stagione vissuta in nerazzurro e spiegato come per lui sia stato fondamentale e decisivo tornare a giocare nei due di centrocampo. E non manca la sfida alla Juve per la prossima stagione.



All’Inter era leader come Perisic e Icardi.

“È stata la mia stagione migliore, ho giocato nella mia posizione naturale, quella in cui riesco a dare il meglio. Ho giocato le ultime dieci partite e sono stato bene, sono felice”.



A gennaio sei stato vicino al Siviglia.

“C’erano alcune voci su quel trasferimento ma all’ultimo giorno di mercato non mi hanno lasciato andare. Ho continuato ad allenarmi, poi Spalletti mi ha dato una possibilità e l’ho sfruttata. Spero di rimanere all’Inter, è tutto fantastico, club e città”.



Hai avuto problemi con i tifosi dell’Inter?

“È stato difficile, ma mi sono detto di giocare ogni partita al meglio che potevo e così i fischi si sono trasformati in applausi”.



La vita familiare è il segreto della tua risurrezione?

“Sì, sono felice, ho una figlia Aurora. Quando esco dall’allenamento e la vedo, mi dà la forza di combattere ancora di più”.



Ti senti più maturo anche come uomo?

“Naturalmente mi sono calmato. Ho attraversato quella “fase”. Adesso esco poco, solo a volte per cenare con mia moglie, poi trascorro il tempo a casa con la mia famiglia”.



Qual è il tuo rapporto con Spalletti?

“Inizialmente aveva pensato che potessi dare il meglio da trequartista, ma quella non è la mia posizione naturale. Poi nel match col Napoli mi ha messo davanti alla difesa perché due o tre giocatori erano infortunati e dopo quella gara ho giocato fino alla fine della stagione in quella che è la mia posizione”.



Avete festeggiato per l’ingresso in Champions?

“Ringrazio il club, i tifosi e la squadra, siamo felici. Non vedo l’ora di giocare la prossima stagione in Champions League”.



Per quanto tempo la Juventus dominerà in Italia?

“Basta con il dominio della Juve. Spero che con due o tre rinforzi possano cambiare le cose”.