Frecciata a? No, non è così.è intervenuto sui propri canali social,ha cercato di chiarire quanto pronunciato ieri subito dopo il derby vinto con il Manchester City. "Grazie a chi ha pubblicato le mie parole esatte - ha esordito il portoghese -. So che è difficile vedere vincere il Manchester City e parlare solo di cose buone.. Ha fatto parte del nostro gruppo per metà stagione, e dal Liverpool in poi noi stiamo facendo cose fantastiche. Avanti così".