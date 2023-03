Intervenuto alla Bobo Tv, il portiere del Parma, Gigi Buffon, nell’esaltare l’immensa classe di Totò Di Natale, evidenzia anche quella che secondo lui è una lacuna del calcio italiano, ovvero la competenza da parte della critica.



“Ricordo un gol di Totò Di Natale in Catania - Udinese, d’esterno dalla linea di fondo. Una cosa che se avesse fatto Neymar, Messi o Ronaldo… Ma in Italia non capiscono un cazzo e sapete quand’è che l’ho capito? Quando in Nazionale contestavano Thiago Motta. E io dicevo ma questi qui non capiscono una sega di calcio, questo è il giocatore più forte dello spazio, ha un peso specifico enorme e questi contestavano Thiago Motta”.