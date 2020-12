Intervenuto a Mediaset al termine di Barcellona-Juve, Gigi Buffon ha dichiarato: "Se mi emoziono ancora? Mi emoziono molto, è veramente un'impresa, è una partita che ricorderò con tanto piacere, non capita tutti i giorni. Guardando a ritroso, ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che finì 1-3 al 90'. Nella vita bisogna avere pazienza e continuare a lavorare, ci siam presi una rivincita di squadra".



SULLA PARTITA - "Prendere gol mi dà fastidio, specie in queste platee e in queste partite. Ci tengo a far vedere perchè continuo a giocare. Gioco perché mi diverto, sto bene con i ragazzi e penso di essere d'aiuto. Ho un'età in cui ho ancora ambizioni e sogni, altrimenti non andrei avanti, ma mi piace essere di supporto e aiuto per tutti i ragazzi. Ringrazio Tek (Szczesny, ndr) che ogni tanto mi lascia il posto e lo staff che ha fiducia in me".