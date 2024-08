Buffon vince il Premio del Presidente UEFA 2024: le motivazioni e quando sarà consegnato

Getty Images for FIGC

riceverà il, riconoscimento che gli sarà consegnato direttamente dal presidente della Uefa,Pochi portieri, se non nessuno, sono rimasti ai vertici del gioco tanto a lungo quanto Buffon, le cui prestazioni notevoli e costanti hanno attraversato una sorprendente carriera da giocatore, lunga 28 anni.Con 176 presenze in nazionale, Buffon è il portiere con più presenze di tutti i tempi, il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale italiana e il quarto giocatore europeo con più presenze di sempre. Ha raggiunto l'apice della sua carriera nel 2006, giocando un ruolo determinante nella vittoria dell'Italia nella Coppa del Mondo FIFA in Germania.

Buffon ha vinto 10 Scudetti in Serie A (record), tutti con la Juventus, la Coppa UEFA del 1999 con il Parma, sei trofei della Coppa Italia e la Ligue 1 durante una carriera da club che lo ha portato dal Parma alla Juventus e ritorno, con un breve periodo al Paris Saint-Germain.. "Al di là della sua presenza imponente tra i pali, la sua longevità e determinazione lo rendono un'ispirazione per i tifosi di calcio di tutto il mondo. La sua straordinaria coerenza attraverso le generazioni potrebbe portare molti a credere che rimanere al vertice sia facile. Il fatto che abbia scelto di seguire il suo club per in Serie B nel suo periodo migliore, nonostante fosse ricercato dai migliori club di tutto il mondo, la dice lunga su Buffon che è stato anche uno dei primi atleti a parlare apertamente di salute mentale e depressione, contribuendo ad aumentare una consapevolezza cruciale su questo tema negli sport professionistici".

Buffon aveva vinto il premio UEFA Portiere dell'Anno a 39 anni dopo che la Juventus aveva raggiunto la seconda finale di Champions League in tre anni.Buffon ha appeso i guanti al chiodo poco più di un anno fa, chiudendo la sua carriera là dove tutto era iniziato nel novembre 1995 con il Parma: "Questo è tutto, gente!", ha detto, dopo essersi assicurato lo status di uno dei più grandi portieri della storia del calcio. “Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Lo abbiamo fatto insieme”.