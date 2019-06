AHORA Nicolás #Burdisso, manager de #Boca: "#DeRossi me responde la semana que viene, pero no te puedo decir un porcentaje" pic.twitter.com/wfrFm9kexu — El Show de Boca (@showdeboca) 2 giugno 2019

Lanon ha voluto rinnovargli il contratto,ha così voltato pagina. L'addio all'Olimpico, al termine della partita con il Parma, tra le lacrime sue e dei compagni fa già parte del passato. Ora l'ex "Capitan Futuro" deve scegliere il prossimo capitolo di una carriera vissuta, fino ad oggi, solo con i colori giallorossi.Nicolas, direttore sportivo dei blu-oro ed ex compagno di squadra, vorrebbe portarlo in Argentina, e continua ad alimentare le voci sul possibile approdo del mediano a Buenos Aires. Poche ore fa, intervenuto a "El Show de Boca", ha dichiarato: "Carte in tavola, dialoghi avviati. De Rossi al Boca Juniors, da suggestione a possibilità reale.