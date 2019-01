Possibile colpo di mercato in arrivo a giugno per la Roma. Secondo quanto Radio Radio, il club giallorosso è fortemente sulle tracce di Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari già accostato al club di Trigoria nei mesi scorsi. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile approdo del calciatore classe 1997 al Napoli, all’Inter, alla Juve e anche al Chelsea, ma ora i giallorossi hanno intenzione di superare la concorrenza in vista di giugno: il pagamento atteso per mettere le mani sul cartellino di Barella è notevole, tanto che la Roma è al lavoro per dilazionarlo su 4 anni. Oltre ai soldi, il Cagliari avrebbe richiesto anche l’inserimento di due giovani della Roma Primavera nella trattativa