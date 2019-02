Non c'è un attimo di sosta per Fabio Paratici. La difesa della Juve è un bel problema da gestire, nel presente ancor più che per il futuro. Nel frattempo il responsabile dell'area sportiva bianconera oggi si è goduto Genoa-Sassuolo sugli spalti del Ferraris di Genova. L'opportunità per guardare da vicino la prossima avversaria in campionato, ma non soltanto. Gli occhi di Paratici erano per Cristian Romero, osservato speciale in vista di un'operazione già imbastita e rimandata a giugno forse solo per questioni di bilancio: il difensore argentino ha detto sì alla Juve, la richiesta complessiva tra parte fissa e bonus del Genoa supera i 30 milioni di euro, Romero resterà in ogni caso rossoblù per almeno un'altra stagione. Ma non c'era solo il nome del centrale sul taccuino di Paratici.



SALE LOCATELLI – Tanti gli interessi in ballo sia col Genoa che col Sassuolo. Basti pensare a quel Christian Kouame, sondato quando sembrava ormai a un passo dal Napoli. O ai vari elementi in orbita Juve del Sassuolo, da un Magnani in costante crescita a Rogerio, tra i principali indiziati per la prossima maxi-plusvalenza bianconera. Tra i neroverdi però c'è anche quel Manuel Locatelli che settimana dopo settimana sta tornando prepotentemente nei radar bianconeri. Già seguito e corteggiato ai tempi del Milan, la Juve sta monitorando da vicino la crescita del centrocampista classe '98: un dettaglio non da poco, pur essendo ormai un “veterano” della serie A potrebbe allungare le rotazioni in campionato non occupando posti in lista in quanto under 21 ancora per una stagione intera. Tra i giocatori da seguire con grande attenzione c'è anche Locatelli dunque, oggi (anche) per lui si è mosso pure Paratici. E nei prossimi mesi sull'asse Juve-Sassuolo si parlerà di nuovo anche di lui. @NicolaBalice