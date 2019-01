Secondo quanto riportato da Sky Sport il Cagliari ha trovato l'accordo per l'acquisto dal Boca Juniors di Nahitan Nandez, ma non ha ancora trovato l'ok sulle modalità di pagamento. Il motivo? Per i sardi il giocatore è il sostituto ideale di Barella e vorrebbe far slittare il grosso del pagamento della cifra da destinare al Boca nel momento dell'incasso che si otterà per la cessione del centrocampista italiano.