Prime parole da calciatore del Cagliari per Lucas Castro, ai canali ufficiali del club: "È la prima volta che mi capita che arrivo in una squadra e non conosco nessuno. Però i ragazzi si sono avvicinati subito, anche grazie al discorso della chitarra mi buttano lì la battuta. Queste cose sono quelle che ti fanno avvicinare e loro sono stati bravissimi".