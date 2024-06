gettyimages

Cagliari, contatti per Nicola in panchina: la posizione dell'Empoli

12 minuti fa



Il Cagliari si è salvato e ha salutato l'allenatore Claudio Ranieri, che si è ritirato dal calcio almeno per quel che riguarda le squadre di club; ora i sardi sono alla ricerca di un nuovo allenatore, e, secondo Sky, avrebbero allacciato i contatti con Davide Nicola, che la salvezza l'ha ottenuta all'ultimo respiro con l'Empoli.



CHE FA NICOLA? - Il tecnico ex Crotone e Torino tra le altre, che ha preso i toscani nella seconda metà di stagione, si è visto proporre dai toscani un prolungamento di contratto fino al 2026, ma non ha ancora posto la sua firma. Situazione da monitorare.