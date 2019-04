Un tifoso del Cagliari di 50 anni è stato denunciato e rischia un Daspo per aver colpito, in tribuna centrale, con il proprio giubbotto appesantito da alcuni oggetti un ragazzo minorenne, che stava esultando per il gol del 2-0 di Kean, nella partita Cagliari-Juventus di martedì alla Sardegna Arena. I carabinieri, che si trovavano poco distante da quanto accaduto, lo hanno subito bloccato e identificato. Il 50enne ora sarà segnalato al Questore di Cagliari per l'emissione di un Daspo, il provvedimento di allontanamento dagli stadi. Intanto proseguono gli accertamenti della Digos sui "buu" razzisti rivolti proprio all'autore del secondo gol e su altri episodi avvenuti prima e dopo la partita di martedì, fuori dallo stadio. A riportarlo è l'Ansa.