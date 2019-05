Cragno 6.5: due ottimi interventi nella prima ora di gioco che servono a blindare il risultato. Semplicemente fantastico l'intervento su Mertens prima di capitolare ancora sul belga. Resta il migliore dei suoi



Cacciatore 5.5: scende di rado, ma riesce a dare tanta sostanza alla sua fase difensiva. Macchia la sua partita con l'intervento che vale il calcio di rigore



Romagna 6: salva il risultato nel primo tempo su Insigne. Autore di una prova importante su un Napoli costantemente presente nella sua trequarti



Ceppitelli 6: segue Romagna nei movimenti, meno pulito del compagno di reparto, ma non demerita



Lykogiannis 6: ci prova in più circostanze a farsi vedere, limita le sortite del Napoli sul proprio fronte



Ionita 5: tanta intensità da interno, stringe bene il campo al Napoli. Si fa espellere per proteste nel finale sul calcio di rigore del Napoli Cigarini 6: c'è molta più battaglia che geometria da mettere in campo. Si dimostra abile ed arruolabile anche per questo compito



Deiola 6: nel complesso, una gara positiva, schermando il Napoli in più circostanze e facendo da scudiero a Barella (dal 25' st Padoin 6: solita prova di sostanza, nel pantano del San Paolo)



Barella 6.5: primo tempo difficile, nella ripresa trova più continuità nella giocata ed anche uno splendido assist di tacco per Pavoletti che vale il gol del vantaggio sardo



Pavoletti 6.5: il più classico dei gol dell'ex, in una gara difficile, passata a sgomitare e provare a far salire la squadra. Dimostra, poi, di non saper segnare solo di testa (dal 43' st Pisacane sv)



Cerri 5.5: combatte come Pavoletti, non demerita e viene fermato da un ottimo Albiol (dal 29' st Joao Pedro sv)



All. Maran 6: perde la partita ma non la faccia. Il suo Cagliari sta gettando le premesse per un futuro importante