Cagliari, Nandez in bilico: tra cessione e rinnovo, col fattore Ranieri

Marco Demicheli

Un simbolo, un sardo acquisito, l'anima del Cagliari. Nahitan Nandez nei cinque anni passati in rossoblù è diventato una cosa sola con la sua squadra e il suo popolo. Un legame forte, quello che si è creato tra il centrocampista uruguaiano e la sua gente, fin dall'inizio. Una storia passata tra momenti di grande gioia e altri di delusione molto forte, come la retrocessione in Serie B di due anni fa. Ma, nonostante questo, il Leon decise comunque di rimanere nel club di Giulini, per riportarlo, come fatto dopo una sola stagione, in Serie A. Cinque anni in qui spesso ci sono state voci di mercato e interessi concreti per l'ex Boca Juniors, cercato anche dalle big italiane come Juventus, Inter e Napoli in queste stagioni. Senza però che questo addio diventasse concreto. Almeno fino a ora, almeno fino a questa stagione. Perché il 30 giugno prossimo scadrà il contratto di Nandez col Cagliari e la possibilità di un addio a parametro zero oggi non è più così remota.



FATTORE RANIERI - Nessuna scelta è ancora stata presa definitivamente, Giulini e Nandez si aggiorneranno a fine stagione e valuteranno, insieme, quale sia la strada migliore da prendere. Certamente, il centrocampista non spinge per andare via, così come ha dimostrato lui stesso prendendo le distanze dalle parole del proprio procuratore un paio di mesi fa. Nahitan è un giocatore di garra, di cuore, e il legame con Cagliari e col Cagliari lo sente profondamente. Molto, però, del suo possibile rinnovo in rossoblù dipenderà dal finale di stagione della squadra di Claudio Ranieri: con la salvezza ci sarebbe maggiore disponibilità a livello economico e un progetto sportivo più intrigante per convincere Nandez a firmare il nuovo contratto. Altrimenti, in caso di retrocessione, un addio sarebbe quasi scontato. Con tanti club alla finestra, anche importanti, che potrebbero cogliere questa opportunità a zero.