Cagliari, Nicola: "Milan galvanizzato dalla Supercoppa, sapevamo di dover fare di più rispetto all'andata"

AFP via Getty Images

Il tecnico delDavideha parlato a Sky dopo il pareggio strappato in casa del Milan:"I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita contro una squadra di qualità e galvanizzata dalla vittoria in Supercoppa. Sapevamo di dover fare un po' di fatica in più rispetto al 3-3 dell'andata. Sono contento della dinamica del nostro gol, ha ricordato quello fatto al Monza sempre da Zortea. Oggi era l'esordio a San Siro per Felici, ha qualità e secondo me può fare molto di più".- "Noi abbiamo la convinzione che non sia semplice arrivare all'obiettivo, arriviamo da ottime prestazioni e risultati importanti eppure siamo ancora in basso e avevamo anche la consapevolezza di poter non raccogliere nulla stasera":

"Non saprei con certezza, sicuramente nelle ultime partite abbiamo avuto incroci con grandi squadre o comunque complicati. Difendevamo nella consapevolezza che tante volte l'episodio sposta. Bisogna costruire e giocarsela ogni volta, con umiltà".