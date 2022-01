Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato così a DAZN dopo la partita vinta contro la Samp: “Non è cambiato niente, è tanto che lavoriamo bene e ci impegniamo tanto, i risultati non sono venuti per sfortuna ed errori nostri. Oggi siamo stati bravi, rimasti sul pezzo per soffrire tutti insieme. Nel secondo tempo poi abbiamo giocato meglio e ci siamo meritati la vittoria”.



SULLA SAMP, SUA VITTIMA PREFERITA - “Sarà per il mio passato (al Genoa, ndr) e perché questo stadio mi piace un sacco. L’importante però è vincere”.



SUL SUO OBIETTIVO PEROSNALE - “Vorrei fare meglio dell’anno scorso, sto giocando di più e segnando di più. Il gol di testa arriverà, conta fare quello per vincere però”.