Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka, trasmissione in onda sui canali Mediaset, della vittoria della Spal contro la Juventus di sabato pomeriggio: "Penso che lo sbaglio più grande di tutti stia nelle inseguitrici che permettono alla Juventus di poter giocare delle partite così, gestendo la situazione infortunati e sul fisico. A noi squadre che lottiamo per la salvezza non è andato tutto proprio a genio".