Cagliari in campo verso la Samp. Queste le novità sugli infortunati: "Luca Pellegrini ha svolto entrambe la sedute con la squadra; parzialmente in gruppo Fabrizio Cacciatore. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò e Cyril Théréau. Terapie per Filippo Romagna e Alberto Cerri", si legge sul report ufficiale.