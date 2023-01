Nel corso della sua prima intervista da nuovo allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri ha avuto modo di parlare anche di un altro possibile ritorno in rossoblù: quello di Radja Nainggolan.



Interpellato a tal proposito da un giornalista presente alla conferenza stampa, il tecnico romano ha dichiarato: "Sappiamo che Radja ha piacere a tornare e il suo agente sta spingendo in questa direzione. Ma noi non ne sappiamo nulla. Credo sia prematuro parlare di un suo ritorno".