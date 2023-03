A Cagliarima soprattutto è strano vederlo nonostante la Serie B. Il tutto è ovviamente merito dell’arrivo in Sardegna di Claudio Ranieri, capace di salvare, o almeno di dare un senso, una stagione che dopo un intero girone sembrava essere un vero disastro.Il, almeno finché la matematica lo permetterà, è ovviamente quello della promozione diretta. Gli undici punti che separano il Cagliari dal Genoa sembrano essere un’infinità ma le sorprese, nel campionato cadetto, sono sempre dietro l’angolo. Sarà, in quanto di giornate, per finire la regular season, ne mancano solamente 8, ergo 24 punti a disposizione. Sognare è lecito e gli scontri diretti previsti potrebbero regalare qualche gioia inattesa.Da un sogno all’altro. Se tornare in Serie A dal cancello principale risulta essere un vero e proprio miracolo sportivo,, la via secondaria. Vero, i playoff sono un vero e proprio campionato a parte, dove chiunque tra le qualificate potrebbe compiere il cosiddetto colpo grosso. Risulterà fondamentale arrivare tra la 3° e 4° posizione per entrare direttamente in semifinale, un enorme vantaggio ed un rischio minore rispetto a chi deve affrontare più gare. Occhio però a mantenere almeno i playoff, perché tra un passo falso e l’altro stiamo vedendo veramente di tutto (e non solo in casa rossoblù).. Vietato sbagliare e commettere passi falsi. Dello stesso avviso il mister Claudio Ranieri, che, nella conferenza pre SudTirol, ha dichiarato che il sogno è sempre vivo e che ovviamente non bisogna più sbagliare se lo si vuole tenere più ardente che mai.In realtà il prossimo match casalingo, quello di domani contro il Südtirol, rappresenta per i sardi veramente molto. Vale doppio, se non di più. Gli ospiti, vera rivelazione del campionato, sono terzi a +6 proprio dai rossoblù ed un passo falso rappresenterebbe una possibile mini fuga. Ecco perché vincere è importante, per dare un chiaro segnale e tenere vive tutte le varie possibilità. Südtirol prima, Pisa la settimana dopo per non smettere di sognare. Due scontri diretti da non sbagliare e che potrebbero veramente sistemare una stagione iniziata nel peggiore dei modi. E chissà che anche le prime della classe non inciampino in qualche gradino.Nel frattempo Ranieri può tirare qualche sospiro di sollievo, NMakoumbou ha recuperato dai problemi riscontrati con la sua nazionale mentre Lapadula non si è mai fermato. Ancora ai box Leonardo Pavoletti, Elio Capradossi e Marko Rog. L’unico dubbio è chi affiancherà il bomber peruviano, miglior marcatore della Serie B nel mese di Marzo, con Falco che si candida a subentrare a gara in corso e con Prelec in leggero vantaggio su tutti.