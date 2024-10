Getty Images

Cairo: "Contento che il Torino competa con squadra con bilanci superiori"

25 minuti fa



Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare dopo mesi di silenzio e lo ha fatto nel corso di una lunga intervista, principalmente sul mondo dell'editoria e industriale, rilasciata a Ticino Welcome. Ma ha risposto anche una domanda sulla squadra granata.



“Il calcio, così come è oggi organizzato e come lo sarà sempre di più in futuro, comporta necessariamente la coesistenza di molti aspetti diversi. Nel caso mio posso dire che tutto nasce da lontano, quando da giovane cominciai a giocare in modo non professionistico a pallone. La passione coltivata nel corso degli anni per il Toro mi ha indotto a cogliere l’opportunità di acquistare quella società che è sempre stata nel cuore della mia famiglia. Quanto agli investimenti devo dire che oggi solo pochissimi club in Europa potrebbero, se anche lo volessero, sostenere i costi che una squadra di alto livello impone. Sono perciò molto contento del fatto che il mio Torino sia in grado di competere con altre squadre italiane che hanno bilanci di molte volte maggiori rispetto al nostro”, ha spiegato Cairo.