Calabria e Okafor sono i giocatori più vincenti del 2024/25

Per tutta la stagione c'è stato un filo che ha unito. Il Milan, certo, ma non solo. Fino a metà stagione i due hanno giocato insieme in rossonero, poi si sono divisi con il primo andato in prestito secco al Bologna e il secondo al Napoli con la stessa formula più il diritto di riscatto (che De Laurentiis non eserciterà)., finita la stagione torneranno alla base ma probabilmente andranno via entrambi: Calalbria è in scadenza di contratto e lascerà il Milan a zero, per Okafor verrà trovata una nuova soluzione.

- Calabria e Okafor sono gli unici giocatori della Serie A che hanno vinto due trofei, al di là di come finirà la Champions League dell'Inter:dove ha totalizzato 36 minuti divisi in 4 presenze.- A fine giugno il contratto di Calabria terminerà e il giocatore lascerà il Milan cercando un nuovo progetto:; al momento siamo nella fase delle valutazioni, in attesa di un eventuale primo passo concreto. Anche il futuro di Okafor sarà lontano da Milano,, e anche nella seconda parte di stagione a Napoli non ha trovato molto spazio. Per lo svizzero potrebbero aprirsi delle piste all'estero, per un'altra estate al centro del mercato.