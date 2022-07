Non sarà la Premier League, ma anche la Serie A si difende, o almeno prova a farlo. Forbes ha stilato la classifica delle 10 proprietà più ricche del nostro panorama calcistico e, sorpresa, in vetta c’è un club di Serie B, il Como.



PODIO - La società lombarda è di proprietà dei fratelli Hartono, i quali vantano un patrimonio di 45,5 miliardi di dollari. Una cifra che stacca nettamente tutti i rivali e che fa capire quali possono essere le ambizioni e i sogni del club del lago. Che l’arrivo di Fabregas sia solo il prologo di una nuova parata di stelle? Ad inseguire c’è una new entry della serie A, con una proprietà ben nota. Stiamo parlando del Monza di Berlusconi, il cui patrimonio supera i 7 miliardi. A completare il podio è Commisso della Fiorentina con 6,1 miliardi di dollari.



E LE BIG? – Medaglia di legno per un’altra proprietà straniera: quella del Bologna di Saputo con 4,8 miliardi. Quindi appaiate a 4,3 la Roma dei Friedkin e il Milan di Singer. Seguono il Sassuolo della famiglia Squinzi il cui patrimonio è di 3,9, prima del Vicenza di Renzo Rosso e dei suoi 3,5 miliardi di dollari. Chiudono la top 10 i 2,1 miliardi di John Elkann (Juventus) e gli 1,4 della famiglia Percassi (Atalanta).