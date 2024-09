Calcio femminile, le giocatrici di Lazio, Roma e Napoli sfilano al Luxury Gala a Frascati

Moda e sport si uniscono a Villa Tuscolana, a Frascati, vicino Roma. L’evento Luxury Gala, promosso da Alessandra Ciani Couture, marchio di sartoria di alta qualità e Giove sulla Luna, di Monica Petrella, che produce pezzi unici di gioielleria, ha avuto ieri sera tra le ospiti d’eccezione alcune calciatrici italiane diInseme alle modelle che hanno indossato le creazioni delle stiliste, hanno sfilato anche le giocatrici biancocelestile giallorosse, nonché Campionesse d’Italia in carica,e l’attaccante appena acquistata dal club partenopeo

Ad essere celebrata è stata la bellezza artistica, declinata al femminile, a 360°, con esibizioni canore e di danza, oltre a un'esposizione di quadri ad opera di David Phoenix, che hanno accompagnato l'evento. Unendo quindi arte, moda e spettacolo gli organizzatori della serata hanno voluto far arrivare forte e chiaro il messaggio cheChe siano artigiane, top manager o che eccellano in sport come il calcio, una volta tolti gli abiti da lavoro o gli scarpini tornano ad essere figure di grazia dolcezza, eleganza e delicatezza, ciascuna con il proprio carattere e il proprio modo di interpretare la femminilità. Il principio di poter essere delle icone per la società, scindendo però ciò che si fa sul campo da ciò che si è fuori da esso è una realtà scontata per gli uomini; mentre solo da qualche anno si sta pian piano iniziando ad accettare anche per le donne. E quindi una sfilata di moda diventa anche un mezzo per veicolare un messaggio più profondo.

“Il concetto che possiamo e dobbiamo far passare è quello dell’affermazione del nostro essere donne – ha dichiarato l’attaccante della Lazio, nuova arrivata nel mercato estivo delle biancocelesti, Martina Piemonte, in esclusiva ai nostri microfoni -È stato un evento bellissimo. Alessandra Ciani (stilista ideatrice del marchio protagonista della sfilata, ndr) ci ha dato un’opportunità incredibile per noi e ci ha valorizzato ancora di più con questa sfilata. Come calciatrici”.

Le calciatrici sulla pista della sfilata hanno condiviso un momento di emozione, insolito per loro, mostrando affiatamento anche oltre le rivalità sportive. Traspariva tutta la fierezza di essere in quel momento portatrici di un messaggio importante per tante altre donne in carriera come loro. Il piacere di poterlo fare tra amiche è stata una spinta in più che il pubblico presente ha percepito e apprezzato con applausi e sorrisi. “– ha svelato ancora Martina Piemonte - condividiamo un po’ tutto e ci confrontiamo sul lavoro, ciascuna con il proprio bagaglio di esperienze. Con alcune siamo più amiche, con altre c’è un rapporto più strettamente lavorativo, ma insieme ci troviamo sempre bene”.