Una novità importante per il futuro del calcio in tv. Dopo l'acquisizione dei pacchetti 1 e 3 dei diritti tv, che permetteranno di trasmettere tutte le 10 partite di Serie A ogni week-end (di cui 7 in esclusiva), Dazn è pronta a un'altra significativa svolta. Come riporta Milano Finanza, infatti, la piattaforma streaming ha raggiunto un'intesa con la Cairo Communication per l'acquisto di due canali sul digitale terrestre. L'accordo, da 3 milioni di euro all'anno, consentirà l’utilizzo della banda sul multiplex di proprietà di Cairo per la creazione di due canali digitali play di backup all’offerta di Dazn.



CANALI CRIPTATI - La fruizione del servizio, dunque, non avverrà tramite internet ma tramite digitale, diminuendo lo scarto temporale tra evento e messa in onda e garantendo una stabile trasmissione in tutte le aree del paese.