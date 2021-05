Come sottolinea il Corriere di Verona, “Federico Dimarco se ne andrà certamente. La rottura di Conte con l’Inter, con l’ingaggio di Simone Inzaghi, non mette in dubbio il suo rientro in nerazzurro. Il Verona non eserciterà il diritto di riscatto da 6,5 milioni. Poi si vedrà, perché Dimarco è in cima alla lista di Juric al Torino”, si legge.