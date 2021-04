La Juventus spinge per Kaio Jorge. I bianconeri, scrive UOL Esporte, lavorano per un accordo a partire da giugno, quando sul contratto del gioiello con il Santos mancheranno solo sei mesi (sarebbe possibile stringere un pre-accordo in vista dell'inverno successivo) per averlo gratis, ma il giocatore non è d'accordo: Kaio Jorge infatti vorrebbe aiutare il suo club di origine con una cessione.