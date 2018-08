Il mercato in attacco della Lazio è fermo. Rimane uno spiraglio per il solo Lucas Perez, come riporta il Corriere dello Sport: il suo accostamento al Frosinone è stato bollato come "fantacalcio" da Stirpe e dai suoi agenti, ma se non parte Caicedo non se ne fa nulla. Inzaghi ha fiducia in lui, la trattativa per Wesley è tramontata: il brasiliano ha aspettato 2 mesi, aveva dato la sua parola alla Lazio, Tare ha deciso di investire altrove.



ALTERNATIVE - Se Caicedo dovesse rimanere, dietro di lui scalpita Alessandro Murgia. In ritiro ha messo a segno 11 reti, Inzaghi ne ha osservato con stupore la voglia, i progressi, la crescita fisica. Ha impressionato perfino Immobile per i suoi movimenti, ora si gode la convocazione, quella per il ritiro in Germania, a Marienfeld. Due amichevoli di lusso, contro Arsenal e Borussia Dortmund, l'asticella che si alza. Potrebbe rimanere a fare la quinta punta, bisognerà fare opportune valutazioni: in caso di golosa offerta in prestito per giocare, la Lazio sa che potrebbe farlo tornare più formato. Inzaghi lo vede subito dietro Caicedo, pronto a soffiargli minuti e gol.