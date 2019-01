Un procuratore per amico. Le strategie di mercato della Lazio ruotano intorno ad Alessandro Lucci. Tutto il calciomercato Lazio in un solo nome, il suo: come riporta il Messaggero, le trame di Tare si intrecciano con quelle di Lucci. Tanti i nomi sul tavolo: da Zappacosta, obiettivo negato ma solo per tattica, fino a Correa.



MERCATO LAZIO - Tare sta lavorando su Zappacosta, cifra di acquisto 15 milioni, ma prima dovrà accontentare un altro assistito di Lucci, Badelj. Vuole andare via, separazione consensuale, prezzo sul cartellino: 10 milioni. Sempre Lucci, solo Lucci: dovrà piazzare anche Murgia, ultimo nelle gerarchie di Inzaghi, in fila per lui c'è l'Empoli. Infine Correa: non è un titolarissimo, non potrà essere contento al 100%. Per ora per lui non sono in programma movimenti, bisognerà capire quanto sarà impiegato.