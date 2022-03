L'investitura è di quelle pesanti. Arriva da, mostro sacro del calcio turco. "Ormai,è diventato un fenomeno, un campione della Serie A". Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex ct della nazionale ha detto la sua sulle nazionali impegnate negli spareggi per il Qatar (Italia, Turchia, Portogallo) e sul fantasista dell'Inter: "A 19 anni, nel 2013, quando giocava all’Amburgo, gli ho dato per la prima volta la maglia della nazionale e non ho avuto alcun dubbio. Conosco bene il suo potenziale e credo che possa ancora migliorare, fare di più". Il punto di partenza sta qui.Il momento d'oro della stagione della squadra di Inzaghi ha avuto nel turco il suo grande protagonista. Dopo la prima sconfitta in campionato, lo scorso 10 ottobre contro la Lazio, l'Inter ha inanellato una serie di risultati utili in Serie A (tra cui 8 vittorie consecutive) arrivata fino al derby dello scorso 5 febbraio., chiuso appunto dalla sconfitta contro il Milan nella stracittadina. Il punto di svolta nella stagione. Nelle successive 6 partite di campionato, l'Inter ha messo insieme solo una vittoria (Salernitana) e 4 pareggi (Napoli, Genoa, Torino, Fiorentina), incontrando la sconfitta nella sfida con il Sassuolo e l'eliminazione in Champions.Gli spunti del turco sono fondamentali per dare imprevedibilità offensiva alla squadra di Inzaghi e per il rush finale della stagione,(semifinale di ritorno con il Milan da giocare martedì 19 aprile), il tecnico avrà bisogno di ricompattare la squadra e ritrovare l'incisività del suo trequartista, adesso impegnato nell'assalto al Mondiale.