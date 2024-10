Inchiesta ultras, arriva il turno di Calhanoglu: dopo Inzaghi e Zanetti, prevista l'audizione

(che domani giocherà contro l'Islanda in una sfida valida per il gruppo 4 della Lega B di Nations League)di quanto accadrà, una volta che sarà tornato a disposizione di Simone Inzaghi:, infatti,, che attualmente si trovano in carcere a causa dell'inchiesta che sta indagando sulle due curve di Milano., rende noto La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda l'ex Milan, il focus servirà a comprendere al meglio il rapporto con Marco Ferdico, ormai ex capo della curva interista. Quest'ultimo, intercettato, diceva che avrebbe passato ad agosto del 2023 "una serata a cena con la propria famiglia e quella di Antonio Bellocco", ovvero l'erede dell'omonima cosca della 'ndrangheta riuscitasi a infiltrare nella Nord. In tutto questo, invece, resta ancora da decidere il giorno della convocazione per Davide Calabria, capitano del Milan, prevista per venerdì scorso e poi slittata.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui