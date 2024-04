Mattatore della giornata con una doppietta, Hakanha decisosalendo a quota 12 nelle reti stagionali in. Al termine del match ha parlato così a Dazn."I miei figli mi chiedono sempre quando possono scendere in campo, sono contenti, ascoltano sempre i cori dei tifosi.- "Il segreto dei rigori? La, non voglio sbagliare, quando c'è l'occasione voglio metterla dentro.lui mi ha detto di tirarlo e allora sono andato dal dischetto. In campo e fuori siamo sempre insieme, ci divertiamo in ogni momento. Oggi è una giornata bellissima, mi diverto.

perché giocherò ancora. Io non faccio queste cose, rispetto a quello che hanno fatto altri, Dirette Instagram? Spontanea, è stato un bellissimo gesto, il presidente ci è sempre vicino, ci chiama e ci scrive. C'è un grande clima e si vede.