Jorge Campos, ex portiere del Messico, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, commentando il passaggio di Gigi Buffon al PSG: "Io non sono nessuno per sindacare sulle decisioni di un mito vivente come lui. A Parigi trova una squadra zeppa di campioni. Certo è che ha avuto pure un po' di sfortuna, Buffon: lui va via da Torino per provare a vincere la Coppa e la Juventus acquista Cristiano Ronaldo, mister Champions League".