Nuovo capitolo della saga Superlega. Juventus, Barcellona e Real Madrid, infatti, sono sotto la lente d'ingrandimento della Uefa, che ha aperto un procedimento. Questo il comunicato apparso sul sito del massimo organismo europeo per club: "A seguito di un'indagine condotta dagli ispettori etici e disciplinari della Uefa in relazione al cosiddetto progetto 'Superlega', è stato avviato un procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".