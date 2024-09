Getty Images for Lega Serie A

, ex allenatore fra le altre del Milan, ma anche di Juve, Roma e non solo, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e si è soffermato in particolare sul momento di forma di Inter, Juventus e Milan, che hanno trovato il successo anche grazie agli attaccanti, tutti e tre a segno in questa sesta giornata del campionato. Ecco le dichiarazioni:- "Il fatto che si sia sbloccato un giocatore come Lautaro ha un peso specifico molto importante.. Lautaro è sempre stato un grande giocatore ed è pure uno carismatico. Lui e Thuram dialogano bene, si trovano, si cercano: è un piacere vederli assieme. E adesso che l’argentino è tornato a fare gol, anche l’Inter avrà più facilità a vincere".

- "I nerazzurri devono un po’ registrare la fase difensiva: hanno preso sette gol nelle prime sei giornate, lo scorso anno ci avevano abituato ad altro. Da questo punto di vistae, di conseguenza, dietro i difensori a volte vanno in difficoltà. Se l’Inter riuscirà a mettere a posto questo aspetto avrà risolto gran parte dei suoi problemi".- "I bianconeri hanno un po’ deluso nel primo tempo, giocando sulla falsariga delle prove precedenti: possesso palla lento e prevedibile. Ma nella ripresa, una volta sbloccato il risultato, hanno fatto vedere che hanno un ottimo potenziale. Della squadra di Thiago Motta mi è piaciuta molto la voglia degli attaccanti: mettevano tanta pressione agli avversari per recuperare la palla e si buttavano bene negli spazi. Dopo l’1-0 il Genoa ha abbassato il livello difensivo e per la Juve è stato tutto facile.".

- "Uno dei segreti di questa mini serie positiva secondo me è nei movimenti di Tammy Abraham e Alvaro Morata. Entrambi sono giocatori molto mobili che aiutano i centrocampisti e aprono gli spazi. In particolare questo lavoro lo fa molto bene Morata: spesso si abbassa senza poi perdere lucidità in zona gol".- "Milan e Inter (con Frattesi al posto di Barella) hanno giocato con i titolari. Giusto così:. Il campionato è appena cominciato, i ritmi sono alti e i giocatori non sono stanchi. Quando saremo a febbraio o marzo allora si potrà pensare a fare un turnover ragionato".