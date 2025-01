Getty Images

Caruso lascia la Juventus Women dopo quasi 10 anni: domani la firma col Bayern Monaco

16 minuti fa



A pochi giorni dalla fine del mercato, il botto nella sessione femminile lo fa il Bayern Monaco: il club tedesco ha trovato l’accordo con la Juventus per l’acquisto di Arianna Caruso, centrocampista classe ‘99 ma soprattutto capitana delle bianconere.



DALLA JUVENTUS AL BAYERN MONACO - Lascia Torino dopo otto anni - era arrivata nel 2017 dalla Res Roma - giocherà in uno dei top club al mondo dopo che nelle ultime ore le parti hanno trovato gli accordi totali per chiudere un trasferimento clamoroso per il calcio italiano. Nella giornata di domani sono previste le visite mediche e la firma della giocatrice. Uno degli affari più importanti degli ultimi anni per la Serie A, un grande colpo per il Bayern.