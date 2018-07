Niente audizione nella Procura della FIGC per Luca Campedelli. Come riferisce l'Ansa, il presidente del Chievo Verona, convocato per la questione legata alle plusvalenze fittizie, ha presentato un certificato medico per giustificare l'assenza. Il numero uno dei clivensi non presenterà entro i termini stabiliti la sua versione dei fatti.



Già nelle scorse settimane, Campedelli aveva evitato l'audizione, ottenendo l'improcedibilità da parte del Tribunale Federale Nazionale (ed evitando di fatto la retrocessione) lo scorso 25 luglio per un vizio di forma.