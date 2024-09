Caso Joao Mario, lo Sporting torna alla carica con l'Inter: cos'è successo e la data dell'udienza

Redazione Calciomercato

: la vicenda risale al 2021, quando l’ex numero 10 nerazzurro risolse il proprio il contratto con la società di Viale della Liberazione e si accasò al Benfica, squadra nella quale militava sino alla scorsa settimana (si è trasferito in prestito annuale al Besiktas, in Super Lig turca)., secondo quanto viene riportato da Record,. Il motivo è da ricercare in una clausola che i nerazzurri non rispettarono:La risoluzione di contratto con l’Inter, secondo quanto sostiene lo Sporting, sarebbe stata una mossa per aggirare tale clausola.

Stando a quanto viene raccontato in Portogallo,per il trasferimento del calciatore al Benfica nell'estate del 2021. Per la cronaca, in data 10 luglio 2023, la FIFA rigettò integralmente un ricorso dello Sporting, che il 6 settembre 2023 presentò appello al CAS.