Calhanoglu: "Ho ricevuto offerte, ma l'Inter è stata chiara. Non è qualcosa in mio potere"

In seguito al successo per 3-1 della Turchia contro l’Islanda, match valido per la seconda giornata di Nations League (la compagine turca – grazie alla tripletta di Akturkoglu - è in vetta alla classifica, insieme al Galles, al Gruppo 4),ha parlato ai media locali, soffermandosi sulla sua candidatura al Pallone d’Oro e sulle voci estive che l’hanno visto protagonista di interessi da parte di alcuni big club europei – rumors cessati dall’Inter, che ha dichiarato incedibile il proprio regista -."Quando si tratta di me, ci sono sempre critiche, cerco di fare orecchie da mercante. Non per sembrare sfacciato, ma. Dopotutto servo il mio Paese nel miglior modo possibile"

. Quindi, come ho detto, non è una cosa in mio potere. Cercherò di giocare al livello più alto possibile. Per quel che riguarda la nazionale, voglio riuscire a giocare la 100esima partita con la Turchia. È sempre stato il mio obiettivo. Se il mio corpo lo vuole e lo fa, cercherò di continuare la mia vita calcistica il più a lungo possibile".