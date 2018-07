Il Barcellona è stato poco etico e immorale“, parola di James Pallotta in riferimento al caso Malcom. La questione è nota: l’attaccante brasiliano e il Bordeaux avevano un accordo con la Roma con tanto di aereo atteso a Ciampino, finché i blaugrana non si sono inseriti nella trattativa e hanno stravolto le carte in tavola, ufficializzando il calciatore meno di 24 ore dopo. Come riporta la trasmissione radiofonica spagnola ‘El Partidazo de Cope‘, ora il Barcellona sta cercando di porre rimedio allo sgarbo fatto ai giallorossi in sede di mercato. Il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu ha chiamato Monchi per cercare di calmare le acque e normalizzare i rapporti tra i due club. Il gesto del numero uno blaugrana arriva a pochi giorni dalla sfida dell’International Champions Cup tra la Roma e il Barcellona, sfida in cui Malcom – non richiesto dal tecnico Valverde ma voluto direttamente dalla società – potrebbe giocare